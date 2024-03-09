İHA
Edirne'nin Keşan ilçesinde E.G yönetimindeki motosiklet, karşı istikametten gelerek dönüş yapmak isteyen E.M. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet önce kaldırıma daha sonra kaldırımdaki ahşap çiçekliğe çarptı.
2 yaralı
Ahşap çiçekliğin yerinden söküldüğü kazada E.G. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ö.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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