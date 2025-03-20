Edirne’de öğrenci servisi kaza yaptı: 27 yaralı

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan T.D. (59) yönetimindeki 22 RF 775 plakalı öğrenci servisi, Beyendik Kavşağı’ndan Keşan yönüne döndükten kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ VE 26 ÖĞRENCİ YARALANDI

Servisin yan yatması sonucu, araçta bulunan 26 öğrenci ve sürücü yaralandı. Olayın hemen ardından, kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ve bazıları ise özel araçlarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayı duyan aileler, çocuklarının durumunu öğrenebilmek için hızla kaza yerine geldi.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kazanın ardından olay yerine gelerek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.