Edirne'de okul bahçesinde tabancayla öldürülmüştü: Sanığa 32 yıla kadar hapis istemi

Edirne'nin Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde geçen yıl 17 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında skandal bir olay meydana geldi.

Yaşanan olayda, okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A., yanında getirdiği tabancayı çıkardı.

TABANCAYLA OYNADIĞI SIRADA ATEŞ ALDI

K.C.A., tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı.

Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti.

Pakarda, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURU, HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına alırken, olay yerinde bulunanların da ifadesine başvurdu.

Şüpheli K.C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

9 SAYFALIK İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olaya ilişkin 9 sayfalık iddianame hazırlandı.

Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, cinayet sanığı K.C.A. hakkında 'kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

K.C.A.'nın suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezasının 18 ila 24 yıla indirilmesi talep edilen iddianamede, 'ruhsatsız silah bulundurması' nedeniyle de 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olmak üzere toplam 23 yıldan 32 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi.

KRİMİNAL RAPORDA, MAĞDURU KASTEN ÖLDÜRDÜĞÜ BELİRTİLDİ

İddianamede K.C.A.'nın olaydan sonra verdiği ifadelerle eylemini taksirle öldürmeye dönüştürmeye çalıştığı ancak dosyada toplanan delillerin suçu kasten işlediğini ortaya koyduğu vurgulandı.

K.C.A.'nın savcılıktaki ifadesinde silahın bir anda kendi kendine patladığını beyan etse de kriminal raporda silahta herhangi bir mekanik arıza bulunmadığı, mağduru kasten öldürdüğü belirtildi.

"OLAY GÜNÜ KEMERİME TAKTIĞIM SİLAH RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN ELİMDE OYNUYORDUM"

İddianamede, savcılık ifadesine yer verilen K.C.A., Duru Pakarda'nın kendisinin 1 yıllık sevgilisi olduğunu, olaydan 1.5 ay önce silahı internetten aldığını belirterek, şöyle dedi:

Olay günü kemerime taktığım silah rahatsız ettiği için elimde oynuyordum. Ancak silahın içinde 1 mermi vardı. O da namluda değil şarjördeydi. Okulun bahçesindeki tribüne benzer kısımda arkadaşlarla yan yana dizilmiş bir şekilde oturuyorduk. Duru da yanımda bana sarılıyordu. Ayağa kalkarken elimde olan silah birden patlayıp Duru'nun göğüs bölgesine geldi. Ben kesinlikle bilerek Duru'yu vurmadım, kendisi sevgilimdi. Olaydan dolayı pişmanım.

ARALARINDAKİ İLİŞKİ SEBEBİYLE KAVGA ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

K.C.A.'nın olay gecesi, bacağına koyduğu silahın fotoğrafını çektiği de iddianamede yer aldı.

K.C.A. ile Duru Pakarda arasındaki mesajlaşmalarda aralarındaki ilişki sebebiyle kavga ettikleri de tespit edilirken, tanıkların defalarca silahı bırakması yönündeki uyarılarına rağmen sanığın silahla tehlikeli şekilde oynamaya devam ettiği kaydedildi.

"'KIZ KENDİNİ VURDU, İFADELERİNİZDE BÖYLE SÖYLEYİN, BEN KAÇIYORUM' DEDİ'"

Cinayetin tanıklarından M.C. ifadesinde, sanık K.C.A.'nın olay yerinden kaçmaya çalıştığını fakat kendilerinin engellediğini söyledi.

M.C., şöyle dedi:

Bize 'Kız kendini vurdu, ifadelerinizde böyle söyleyin, ben kaçıyorum' dedi. Giderken ben arkasından bağırdım, ‘nereye kaçıyorsun’ dedim ve engelledim. Olay yerine insanlar geldikten sonra evim yakın olduğundan eve gidip babamdan yardım istedim. Duru, vurulduğu sırada yüzünde üzüntü, şok gibi bir ifade görmedim, çok soğukkanlıydı.

"SONRA KAÇMAYA ÇALIŞTI, BİZ ONU TUTTUK"

Tanıklardan T.B. de savcılık ifadesinde, sanık K.C.A.'nın kendilerinden 'olay kazayla oldu' demelerini istediğini anlattı.

T.B., "Biz okul kapısındayken o sırada neler yaptı bilmiyorum. Daha sonra yanımıza okul kapısına geldi. Olayı sorduklarında ‘kazayla oldu deyin’ dedi. Telefonunu bana vermeye çalıştı ama istemedim. Üzerinde bir deste para vardı. Sonra sanırım birisini arayıp olayı anlattı. ‘Beni al buradan’ dedi. Sonra kaçmaya çalıştı, biz onu tuttuk. Daha sonra polisler geldi’" diye konuştu.

Sanık K.C.A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.