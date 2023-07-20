Edirne'de okuldan bilgisayar çalan hırsızlar güneş gözlüğü taktı Okuldan bilgisayar ile birçok malzeme çalan 2 şüpheli, tanınmamak için güneş gözlüğü ve yüzlerine maske takmasına rağmen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Hırsızlar sınır tanımıyor... Edirne’de Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nden gece saat 04.00 sıralarında yaşanan hırsızlık, ekipleri harekete geçirdi. Okuldan 2 adet monitör, 2 adet bilgisayar kasası, bilgisayar mouse'ları, telsiz telefonu, laptop çalındığı ve okul kapılarına zarar verildiği belirlendi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan 7 saatlik çalışmalarla çevrede bulunan güvenlik kameralarının didik didik incelenmesinin ardından 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. 2 kişi kendini gizlemeye çalıştı Daha sonra yapılan detaylı kimlik tespit çalışmaları sonucunda hırsızlık yapan şüphelilerin O. K. ile K. C. K. olduğu öğrenildi. 2 şüpheli, tanınmamak için güneş gözlüğü ve yüzlerine maske taktı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda bahse konu çalıntı malzemelerle birlikte O. K. ile K. C. K. kaldıkları adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler tespit edildi 13 saat içinde polis ekipleri tarafından çalıntı malzemeler bulunarak okul müdürüne teslim edildi. Malzemeleri teslim alan okul müdürü, polis ekiplerine teşekkür etti. Şüpheliler tutuklandı Şüpheli şahıslar O. K. ile K. C. K., Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı cezaevine teslim edildi.