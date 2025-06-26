Edirne'de orman yangını

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, su tankeri ve 50’den fazla personel yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle genişleyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden de destek ekipleri bölgeye gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.