Edirne’de Orta Çağ’dan kalma mağara şapeli, definecilerin hedefi oldu

Orta Çağ’dan kalma taş oyma şapel ve dini törenlerin yapıldığı oda şeklindeki bölümleri, definecilerin kaçak kazıları ve duvarlara yazılan yazılar nedeniyle tahrip oldu.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy'de, kazı çalışmaları sonrası bulunan Ota Çağ’dan kalma taş oyma şapel, definecilerin hedefi oldu.

Taş oyma şapel ve dini törenlerin yapıldığı oda şeklindeki bölümleri; tavanlarında oluşan çatlaklar, duvarlarına yazılan yazılar ile definecilerin kaçak kazıları sonucu tahribata uğradı.

Ayrıca birinci derecede arkeolojik sit alanı olmasının ardından korumaya alınan ve turizme açılması planlanan bölgenin çevresi, gerekli bakımların yapılmaması nedeniyle otlarla kaplandı.

“ACİLEN KORUNMASI GEREKEN BİR YER”

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Beksaç, mağara şapelinin, döneminde önemli dini merkez olduğunu, bölgenin uzun yıllar unutulduğu için tahribata uğradığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki yıllardır hiçbir şey yapılmadı, koruma tedbiri alınması için çabalar sarf edildi. Burası birinci derece tescilli bir alan. Koruma tedbiri çalışmalarına rağmen hiçbir şekilde el sürülmeden kaldı, unutuldu. Çalışma yaptığımız zaman temizlemiştik ama gördüğünüz gibi şu anda bitkiler basmış durumda. Sağda solda buraya gelenlerin duvarlardaki grafitilerini, isimlerini yazdıklarını görebiliyoruz. Zaten alan kireç taşı, kalkerli bir yapıya sahip ve korunması dikkat isteyen bir yapısı var. Bu nedenle gerçekten acilen korunması gerekli bir yer haline geldi Sinanköy.





“UNUTULMUŞ VE KADERİNE TERK EDİLMİŞ”

Çatı çöktü, çatıdaki çökmeler zaman içerisinde daha da arttı. Sağdaki soldaki çökmeler arttı. Çevresindeki taş ocaklarında atılan dinamitlerin etkisi büyük oldu. Bütünüyle dikkat edilmesi gereken bir durumda ve aciliyet taşıyor ama ne çare ki unutulmuş ve kaderine terk edilmiş şu anda Sinanköy.

“ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞIMIZDA BURADA KOYUN BAKILIYORDU”

2004'lerde çalışmaya başladığımızda burada koyun bakılıyordu ve temizlemeye başladığımızda kalın bir gübre tabakasını çıkartıp attık ve ondan sonra zemine inebildik. Muhtemelen daha önceki süreçlerde de burada soğuk günlerde çobanlar burada ateşler yakmışlar, onun isleri de mağarayı iyice kararmış durumda.

“BURADAN ALTIN FALAN ÇIKMAZ”

Doğal olarak defineci tahribatı bu bölgede rastlanılabilen bir şey. Biz birkaç kez define kazmak için gelen kişi hakkında bilgi aldık ve bu durumu jandarmaya ilettik, kazıları engelledik ama bunun dışına burada kaçak kazılar maalesef yapıldı, muhtemelen yapılmaya da devam ediyor. Burada daha önce ayin için çıkarılan çanak çömlek bulduk daha önce. Buradan altın falan çıkmaz. Millet boşu boşuna burasını tahrip etmesin.

Edirne’de Orta Çağ’dan kalma mağara şapeli, definecileri hedefi oldu VİDEO



“DİNAMİTLER DOĞAL YAPILARA DA ZARAR VERİYOR”

Burası bir bentonit bölgesi, onun çıkarılması için yapılan çalışmaların çok dikkatli yapılması gerekiyor. En ufak bir yanlış çalışma buradaki yapılaşmaya zarar veriyor. Bentonit, çimento fabrikasının doğal kaynaklarından biri. Bu konuda daha dikkatli davranılması lazım. Bu yapılacak çalışmaların çok itinalı yapılması lazım. Burada atılan ve atılacak dinamitler doğal yapılara da zarar veriyor.”