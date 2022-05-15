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    Edirne'de otobüs deposunda 3 kaçak göçmen yakalandı

    Yabancı plakalı tur otobüsünün deposundan sesler gelmesi üzerine polis ekiplerinin kontrolünde açılan depoda 3 göçmen sıkışmış halde bulundu.
    • İHA
    • 15.05.2022 - 14:12
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    Edirne'de otobüs deposunda 3 kaçak göçmen yakalandı

    81 ilde kaçak göçmenlere karşı yakalama çalışmaları devam ediyor.

    İstanbul’dan Edirne’ye gelen buradan da Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçerek Bosna Hersek’e gitmek üzere olan tur otobüsünden sesler geldiğini fark eden şoför,  polislerden yardım istedi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, sesin geldiği depoyu açtığında 2’si Fas ve 1’i Filistin uyruklu olmak üzere 3 göçmenin sıkışmış halde olduğunu gördü.

    Ekipler tarafından depodan çıkarılan göçmenler, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

    "Depoya 3 kişi sıkışmışlar"

    Otobüste yolcu olarak bulunan Volkan Özşan, “Şoför ve muavin arkadaş sesler gelmesi üzerine depoyu kontrol ettiklerinde göçmen olduğunu fark etti. Daha sonra oradan onları çıkardılar. Deponun kapağında birisinin kafası sıkışmıştı” dedi.

    Panik anları yaşanınca otobüsün yanına geldiğini söyleyen Edirneli vatandaş Soydan Çaylı, “Otobüsün depo olarak kullanılan yatak bölümü var. Kendilerini oraya sıkıştırmışlar. Polis ekipleri tarafından oradan çıkarıldılar. O bölüme bir kişi girmiş olsa sıkışmazdı, ama üç kişi birden girince sıkışmışlar.” açıklamasında bulundu.

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