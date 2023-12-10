Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

DHA

Edirne'nin Havsa ilçesi girişinde F.A. yönetimindeki otomobil, C.D. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

azayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye yönlendirildi.

Kazada aralarında sürücüler F.A. ve C.D.'nin de bulunduğu otomobil ve hafif ticari araçta yaralanan 6 kişi Edirne'deki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Otomobilde bulunan ve durumu ağır olan B.S., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)