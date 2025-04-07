Edirne'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

AA
Edirne'de trafiğe çıkan hafif ticari araç sürücüsü E.Ö., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç caddede aniden hızlandı.
Yolda sürüklenen hafif ticari araç, E.Y'nin kullandığı 22 HP 197 plakalı otomobille İl Özel İdaresi Kavşağı'nda çarpıştı.
1 YARALI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü E.Y., sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yapılan ölçümde alkollü olduğu belirlenen hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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