Edirne'de bulunan Ulus Pazarı'nda kıyafet tezgahı olan Vedat Zengin, tezgahın arka kısmında bıraktığı önlüğünün cebindeki paraların yerinde olmadığını fark etti.

Zengin, durumu zabıta ve polis ekiplerine bildirdi.

ÜST ARAMASINDA 6 BİN TL PARA ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri Bulgaristan uyrukluyu 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerin üzerindeki aramada pazarcının olduğu ileri sürülen 6 bin lira para bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

"EMNİYET GÜÇLERİMİZ HIZLI ŞEKİLDE MÜDAHALE ETTİ"

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Barış Atkoşan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, pazarda istenmeyen üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Pazarcı esnafının parasını çaldığı ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin polislerce kısa sürede yakalandığını belirten Atkoşan, şunları kaydetti:

Bulgar uyruklu kişilerin hırsızlık girişimi oldu. Bu noktada esnafımız duyarlı. Emniyet güçlerimiz olaya hızlı şekilde müdahale etti. Edirne Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun'a ve emniyet güçlerimize pazarcı esnafı olarak teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kişiler ülkemize uzun süre giremeyecek şekilde sınır dışı edilir.