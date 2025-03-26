Edirne'de polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi

DHA

Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda yaptıkları uygulama sırasında A.Ö. (19) yönetimindeki motosikleti durdurmak istedi.

Ancak A.Ö., dur ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü.

Takip sonucu motosiklet, Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde durduruldu.

Polis ekipleri motosiklette yaptığı incelemede arka plakalığın yaylı olduğunu ve elle kapatılabildiğini belirledi.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

A.Ö.'ye ilgili maddelerden toplam 9 bin 136 lira idari para cezası kesildi, stajyer ehliyeti iptal edildi.

Motosiklet ise trafikten men edilerek çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.