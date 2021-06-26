Etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi. Pazar bölgesinde tezgahlar uçtu.

Trakya'da görülecek gök gürültülü sağanak yağışlarına yönelik, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi açıklama yaptı.

Başta kuzey ilçeler olmak üzere Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini, vatandaşların her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olması uyarısında bulunuldu.

Beklenen şiddetli fırtına, Edirne’de 10.00 itibarıyla etkili olmaya başladı.

Hava aniden karardı, kuvvetli yağış başladı.

TRAFİĞE KAPATILDI

Fırtına Bosnaköy yolunda bulunan ağaçlar, şiddetli rüzgarın etkisi ile kökünden sökülerek yola ve araçların üzerine devrildi.

Bosnaköy yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

AYDINLATMA DİREĞİ DEVRİLDİ

Karaağaç Mahallesi'nde bir aydınlatma direği devrildi.

Fırtına Selimiye Camii altında bulunan Yediyol bölgesinde devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Edirne’de şiddetli yağış: Ağaçlar araçların üzerine devrildi VİDEO



BRANDALAR YIRTILDI

Yaşanan olaylarda yaralanan olmazken, ağaçların kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

Keşan ilçesinde pazarcı tezgahları devrildi, brandalar yırtıldı.

Pazarcıların tezgah üzerine koyduğu şemsiyeler uçtu.

Kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar, güvenli bölgelere sığındığı.

“SANDALYELER HAVALARDA UÇTU”

Fırtınanın etkili olduğu Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Erdin Kokaralp, üzerine ağaç devrilmesinden kıl payı kurtulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Hava çok güzeldi, eşimle birlikte bahçeye gidecektik hava birden karardı ve fırtına çıktı. Kafelerde sandalyeler havalarda uçtu, bu sırada hemen yakınımda ağaç devrildi. Kıl payı kurtulduk. Çok korktuk.”





“HORTUM GİBİ BİR ŞEYDİ”

Ertuğrul Denizli isimli bir vatandaş ise, “Bahçede çalışıyordum bir anda hava karardı ve ben dedim ki, bu bir felaket. Ardından aniden fırtına çıktı ve kasırga değildi hortum gibi bir şeydi. Çok etkili oldu, bu yaşımda böyle fırtına göremedim.” sözlerini kaydetti.

“BÖYLE FIRTINA GÖRMEDİM”

Park ettiği aracının üzerine Karaağaç Mahallesi’nde ağaç devrilen Ali Süzen, “Ben balık tutmaya gitmiştim. Aracımı burada bırakıp gittim ve hava birden karardı ve fırtına çıktı. Ben bu yaşıma kadar böyle fırtına görmedim.” ifadelerini kullandı.