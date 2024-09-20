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Edirne'de sınırda 14 bin paket kaçak sigara plastik fıçılara konuldu

Edirne'de sınırda 14 bin paket kaçak sigara plastik fıçılara konuldu Edirne'den çıkış yapan şüpheli bir tırda, Bulgaristan'ın Lesovo Sınır Kapısı'nda yapılan aramada fıçı bidonlar içerisine gizlenmiş yaklaşık 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.