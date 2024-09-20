Edirne'de sınırda 14 bin paket kaçak sigara plastik fıçılara konuldu

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşı tarafında bulunan Bulgaristan'ın Lesovo Sınır Kapısı'nda görevli gümrük memurları tarafından fıçı bidonlarda yaklaşık 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Romanya vatandaşı R.B.'nin, Türkiye'den çıkış yaparak Bulgaristan üzerinden Almanya'ya plastik ürünler taşıdığına dair belgeler ile yola çıktığı öğrenildi.
FIÇILARA BAKILDI
Bulgar gümrük memurları, X-ray cihazıyla yaptığı incelemede fıçılar içerisinde farklı yoğunlukların olduğunu tespit etti.
14 BİN PAKET SİGARA YAKALANDI
Tırda yüklü ürünler arasına gizlenmiş halde kaçak sigara dolu plastik kutularda Türk bandrol etiketi taşıyan farklı markalarda toplam 14 bin paket sigara ele geçirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.
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