Edirne'de şişirilen tır lastiği patladı, şoför kurtarılamadı

Sınır kapısı girişinde kompresörle tırın lastiğine hava basan şoför, patlama ile savruldu. Hastaneye kaldırılan şoför hayatını kaybetti.

Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda dehşet anlar yaşandı.

Bursa’daki firmada şoför olarak çalışan ve kullandığı tır ile Yunanistan’a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Murat Ovat, inen lastiğe kompresörle hava bastı.

Lastik bir anda patladı

Bu sırada lastik, gürültüyle patlarken, Ovat ise yola savrularak ağır yaralandı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, Ovat'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Murat Ovat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.