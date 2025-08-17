Abone ol: Google News

Edirne’de ‘Şok’ uygulama: Alkollü sürücülerin ehliyetlerine el konuldu

Kentte polis uygulamasında durdurulan sürücülerden alkollü olduğu tespit edilenlere idari para cezası uygulanırken birçok sürücünün ehliyetine el konulduğu bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 16:57
Edirne'de yoğun trafik denetimleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek durduruldu.

Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapılırken, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.

KAPSAMLI ARAMALAR YAPILDI

Araçların bagajları ve iç kısımları da didik didik arandı.

Genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça karışan unsurların tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan uygulamaya emniyetin birçok birimi destek verdi.

BİRÇOK ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Yapılan denetimlerde birçok araç sürücüsünün alkolü olduğu belirlendi.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de el konuldu.

