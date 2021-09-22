Edirne’de tarihi köprü, çarpık kentleşmenin kurbanı oldu

Menzilahir Mahallesi’nde, Muradiye Camii’ne geçmekte kullanılmak için 15’inci yüzyılda inşa edilen tarihi köprü, çarpık kentleşme sebebiyle adeta görünmez oldu.

Edirne'nin merkez ilçesine bağlı Menzilahir Mahallesi'nde bulunan, 15'inci yüzyıldan kalma Muradiye Camii'ne geçişlerin sağlanması için aynı dönemde yaptırıldığı düşünülen ve halk arasında 'Taş Köprü' olarak bilinen tarihi köprü, çevresini kaplayan evlerin arasında adeta görünmez oldu.

Yok olma tehlikesi altında olan çok gözlü köprünün yalnızca bir gözü kaldı.

Kentte tarihi köprüler üzerine araştırmalar yapan Tarih Araştırmacısı Altay Bayatlı, büyük tahribata uğrayan Taş Köprü’nün ciddi bir bakıma ihtiyacı olduğunu vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

“Köprümüz yaya köprüsü. Camilerin yanına yapılan nadir köprülerden bir tanesi fakat günümüzde sokak içinde evlerin arasında kalmış durumda. Bayezid Külliyesi için Edirne'de nasıl ki camiye ulaşmak için köprü yapmışlarsa burada da aynı şekilde camiye daha rahat ulaşabilmek için ki Muradiye aynı zamanda bir mevlevihanedir, mevlevihaneye ulaşmak için bu şekilde bir yaya köprüsü yapmışlardır.

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“CİDDİ RESTORASYON İSTİYOR EĞİM YAPMIŞ DURUMDA”

Anladığımız kadarıyla köprünün genişliği de yaklaşık bir at arabasının geçebileceği boyutlarda. O nedenle buradan ufak da olsa birtakım yükleri de taşıdıklarını anlayabiliyoruz. Ciddi bir restorasyon istiyor ve eğim yapmış durumda. Büyük ihtimalle burası mevsimlik bir dere yatağı gibi alan olması gerekiyor. Bu tip yerlere bu şekilde mevsimlerde rahat geçilebilmesi için yaya köprüleri yapıyorlardı. Bildiğimiz kadarıyla 15'inci yüzyılda 2'nci Murad döneminde yapılmış. Şu anda gördüğümüz tek gözlü fakat tahminimce bu köprü biraz uzundu önceden. Belki bir gözü daha içeride kalmış olabilir yani köprülerin ulaşımda ne kadar önemli bir obje olduğunu görmekteyiz. Camilerin de yanına bu şekilde küçük de olsa köprüler yapılarak rahatlıkla insanların, cemaatin oraya ulaşması sağlanmaktaydı.





“TAMAMEN MAHALLE ARASINDA KALMIŞ DURUMDA”

Ciddi derecede yapılaşma söz konusu. Ben daha önce gelip incelediğimde köprü daha açık durumdaydı. Yani iki kanadını da en azından görebiliyorduk, şu anda oldukça eğim vermiş durumda, aynı zamanda da kemerin iki tarafına da ayaklara yerleşim olmuş durumda. Enteresan şekilde zamanında suyun aktığı yerlerden şu anda yaya geçişleri de olmakta. Burasının kurtarılması gereken bir köprü olduğunu düşünüyorum çünkü çok bilinmiyor. Tamamen mahalle arasında kalmış durumda ve Muradiye'nin bir parçası olarak görüyorum ben bu köprüyü.





“KADERİNE TERK EDİLMİŞ DURUMDA”

Aslında bu köprü için Edirne'de 'kayıp köprü' diyebiliriz. Mahalle arasında kalarak kaderine terk edilmiş durumda. Ciddi derecede restorasyon istiyor. Bu tarz yaya köprülerine nadir rastlıyoruz. Edirne'de buna benzer küçük yaya köprüsü yok. Zaten bu da dahil 13 ayakta kalan taş köprü var.

"CAMİYE ULAŞMAK İÇİN ÇOK NAZİK VE HOŞ İMAR EDİLMİŞ”

Bu da onlardan biri. Bana kalırsa çok önemli bir köprü çünkü camiye ulaşımı sağlamak için çok nazik ve hoş şekilde imar edilmiş fakat günümüzde gördüğümüz gibi mahalle arasında kalarak ciddi bakım istemekte. Gerçekten çok üzücü bir durum. Umarım en kısa zamanda restorasyona alınır ve düzenlenir.”