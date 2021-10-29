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- Edirne'de unutulan ütü yangın çıkardı
Edirne'de unutulan ütü yangın çıkardı
Terzihanede gece ütünün açık unutulması nedeniyle çıkan yangın hasara yol açtı.
- AA & Ensonhaber
- 29.10.2021 - 10:18
- Güncelleme : 29.10.2021 - 10:32
Edirne'de iş yerinde açık unutulan ütü, yangına neden oldu.
Saraçlar Caddesi'ndeki Vakıf İş Hanı'nda bulunan dükkanın sahibi Birsen O, dün gece iş yerinden çıkarken ütüyü açık unuttu.
ÜTÜ AÇIK UNUTULUNCA YANGIN ÇIKTI
Ütünün ısınmasıyla birlikte sabah saatlerinde iş yeri alevlere teslim oldu.
Dükkandan yükselen dumanları fark eden han çalışanları, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
DÜKKANDA MADDİ HASAR
Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.