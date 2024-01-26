Edirne'de üzerine duvar düşen genç kadın can verdi Edirne'de apartmanda yaptığı temizliğin ardından bahçeye çıkan 27 yaşındaki kadın üzerine duvar devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda merdiven temizliğini yaptıktan sonra apartmanın arka bahçesine çıkan 27 yaşındaki Melike Dölçek'in üzerine binanın yanında bulunan tuğla örülü duvar devrildi.

Duvarın altında kalan genç kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Hastanede can verdi

Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Dölçek, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken Dölçek'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)