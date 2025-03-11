Edirne'de yabancılara konut satışı 2024'te düştü

DHA

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı, sınır kenti Edirne'de, 2023 yılında 278 konut, farklı ülkelerden gelen yabancılara satıldı.

Komşu ülke Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu ABD, Çin, Fransa, İran, Rusya gibi ülkelerden alıcı bulan kentteki konut satışlarında 2024 yılında düşüş yaşandı.

Kentte 2024 yılında yabancılara konut satışı 20'nin altında kaldı.

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, döviz kurundaki sabit seyir ve konut fiyatlarındaki artış nedeniyle, özellikle 2024'ün 2'nci yarısından sonra yabancılara satışın tamamen durduğunu söyledi.

"ALIM GÜÇLERİ AZALINCA, KONUTA YATIRIM YAPMAMAYA BAŞLADILAR"

Serhat Çeker, yabancılara konut satışındaki durgunluğun ana nedeninin, döviz kurundaki sabit seyir olduğunu söyledi.

Çeker, "2024'ün 6’ncı ayına, ortalarına kadar Yunan ve Bulgarlar Edirne’mizden alışverişlerini sıklıkla sürdürdüler. Onların kendi paralarının değeri var tabii ki. Avro ve leva yükselmekteydi. Satışlarımız da tabii ki 6’ncı aya kadar çok iyiydi. Toplu yerler alanlar oldu. Bulgaristan uyruklu veya Yunanistan uyruklu olup da şirket kurarak alanlar, pansiyon gibi işletenler, bu tip satışlarımız vardı. 6’ncı aydan sonra konutta fiyat artışları başladı.

Fiyatlarımızın artması, maliyetlerin yükselmesi daire fiyatlarına yansıdı bunlar. Dövizde de belirli bir artış olmayınca hemen hemen bir yıldan beri kur aynı yerde sayınca, onların parası da yükselmedi. Türkiye'deki konut fiyatlarımız da çok yükselince konutta satışlarımız durgunlaşmış oldu. Yani alım güçleri biraz azaldı ve konuta fazla yatırım yapmamaya çalıştılar." diye konuştu.

"SADECE KONUTTA DEĞİL, DİĞER KALEMLERDE DE DURGUNLUK VAR"

Dövizin yaklaşık 1 yıldır aynı düzeyde seyrettiğine dikkat çeken Serhat Çeker, ifadelerini kullandı.