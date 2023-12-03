Edirne'de yarış yaparak abartı egzoz patlatan motosikletli gençler cezadan kaçamadı Edirne’de sivil olarak denetimlerini sıklaştıran trafik polisleri, yüksek desibel sese sahip abartı egzoz kullanmayı adeta alışkanlık haline getiren ve vatandaşlara büyük rahatsızlık veren motosiklet sürücülerini tek tek takip ederek yakaladı.

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İHA

Edirne Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Denetim Ekibi tarafından yüksek desibelde ses yaymayı alışkanlık haline getirerek, vatandaşları uyutmayan ve aynı zamanda çalıştırıldığında patlama sesine benzer sesler çıkaran egzozlara sahip motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Yapılan takipli denetimlerde şüpheli motosiklet sürücüleri tek tek durduruldu.

Ehliyetsiz ve plakasız bir şekilde yarış yaptılar

Durdurulan motosikletlerde, ehliyetsiz, plakasız ve abartı egzoz olduğu tespit edilen ve yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere cezai işlem uygulanarak motosikletleri trafikten men edildi.

Trafikten motosikletleri men edilen sürücüler bağırtı egzoz ile çevreye rahatsızlık verdikleri için pişman olduklarını belirtti.

"Patlata patlata geziyorduk"

O anlarda ceza kesilen bir gencin, "Abartı egzoz vardı, patlata patlata geziyorduk. Sonra yakaladı abiler ceza kestiler" sözleri dikkat çekti.

Ayrıca, Atatürk Bulvarı üzerinde tehlikeli seyreden, yarış yapan motosiklet ve otomobiller üzerinde yapılan kontrollerde 29 araca çeşitli maddelerde cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerinin denetimlerini daha da sıklaştıracağı belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)