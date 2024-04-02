Edirne'ye valizler dolusu uyuşturucu sokacaklardı: 218 kilogram skunk ele geçirildi Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan ve Türkiye’ye 218 kilogram Skunk koymak isteyen zahir tacirlerine düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İHA

Zehir tacirleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan takip sonucu Kapıkule Sınır Kapısı’nda şüpheli bir tır aracı durdurularak dedektör köpeği destekli risk analizi yapıldı.

218 kilogram skunk ele geçirildi

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan uluslararası uyuşturucu madde operasyonunda risk analizi yapılan tırda toplamda 218 kilogram skunk ele geçirildi.

İki kişi gözaltına alındı

Uluslararası zehir tacirliği yaptıkları öğrenilen Bosna Hersek uyruklu tır sürücüsü A.A. ile uyuşturucuyla sevkiyatıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheli E.S. ve M.S. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)