Ege'de Yunan unsurları tarafından geri itilen tekne battı Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen ve içinde 9 kişinin olduğu tekne battı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Ekipler biri bebek iki kayıp için arama çalışmalarına devam ediyor.

İHA Kaçak göçmenlerin Avrupa umudu, yine suya düştü… Sabah saat 05.15’te, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından Türk kara sularına geri itilen ve içerisinde düzensiz göçmenler bulunan bir tekne battı. Sahil Güvenlik, hemen olay yerine gitti Yapılan ihbar üzerine olay mahalline derhal 5 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6, TCSG-8, TCSG-907, KB-4510, KB-40), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) sevk edildi. 1 göçmen öldü, 6'sı kurtarıldı Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, deniz yüzeyinde tespit edilen 1'i çocuk 6 düzensiz göçmen kurtarılarak, Ayvalık Limanı'nda 112 acil sağlık ambulansı personeline teslim edildi. 1 kadın ve 1 bebek kayıp Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 1 kadın ve 1 bebeğin kurtarılması amacıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.