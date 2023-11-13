Ege'yi sel aldı! İzmir ve Muğla'da sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi Yurt genelinde etkili olan sağanak yağmur, Muğla ve İzmir'i göle çevirdi. Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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DHA

Kasım ayının ortalarına yaklaşılırken sonbahar etkisini artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağmur haberini duyurdu.

Ardından Ege Bölgesi'nde şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Bu illerin başında ise İzmir ve Muğla yer aldı.

Dün akşam saatlerinde zaman zaman çiseleyen yağmur bugün itibarıyla sağanak yağmura döndü.

Araçlar suya kapıldı

Muğla'da bugün saat 11.00 sırasında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi.

Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü.

15 kişi tahliye edildi

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı.

İzmir'in sokakları göle döndü

Her yağmur sonrası cadde ve sokakların göle döndüğü İzmir'den de benzer manzaralar geldi.

Yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Bayraklı ilçesi yağmur suları ile doldu.

Belediye ekipleri ise yağışın ardından teyakkuza geçti. Sağanağın akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)