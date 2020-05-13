Ehliyetsiz genç ve annesi ceza yazılmaması için dil döktü

Ehliyetsiz genç ve annesi ceza yazılmaması için dil döktü

Düzce'de 17 yaşındaki genç, kardeşi ve iki arkadaşıyla birlikte otomobille gezerken polis ekiplerine yakalandı. Polis, sürücüye 5 bin 610 lira ceza kesti.

Düzce'nin Çamlıevler Mahallesi sakinleri, yaşları küçük 4 çocuğun 54 H 2643 plakalı otomobille gezdiğini ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri otomobili takibe alarak, sürücüye durması ikazında bulundu. Otomobil durdurulurken, sürücü F.M.’nin 17 yaşında olduğu, annesinden izin almadan kız kardeşi Z.M (9) ile arkadaşları B.B. (19) ve T.K.’yı (17) alarak gezdiği belirlendi.

DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ

F.M., polise dakikalarca dil dökerek ceza yazılmamasını istedi.

Polis ekipleri, F.M.’ye, "Yeşiltepe Mahallesi’nde kaçtın. Zaten araban da standart dışı. Aracı otoparka çekmek zorundayız. Daha sonra gelip standartlara uygun hale getirmelisiniz." dedi.

"ÇEKMEYİN ARABAMI"

Daha sonra olay yerine gelen F.M.’nin annesi de aracın çekileceğini duyunca, "Ağabey gözünüzü seveyim, çekmeyin arabamı. Trafiğe çıkmadı. Bir alt sokakta oturuyorum ben." diyerek ceza yazılmamasını istedi.

5 BİN 610 LİRA CEZA YEDİ

Trafik Şubesi ekipleri F.M.’ye ehliyetsiz otomobil kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek gibi maddelerden 4 bin 42 TL ceza, ayrıca koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için de toplam 1568 TL ceza kesti.