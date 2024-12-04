El Kaide şüphelisi Osmaniye'de yakalandı

AA

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

Sınır dışında yürüttüğü operasyonlar kadar, ülke içinde de terör örgütü üyelerine göz açtırmayan ekipler, bu defa Osmaniye'de bir çalışma gerçekleştirdi.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu E.S.'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla El Kaide üyesi olduğu ileri sürülen E.S. yakalandı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.