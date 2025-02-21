Elazığ buz kesti: Termometreler eksiyi gösterdi

İHA

Elazığ'da kar yağışı yerini gece saatlerinden itibaren dondurucu soğuklara bıraktı.

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan dondurucu soğuk, sabahın erken saatlerinde de devam etti.

Hava sıcaklığının eksi 9 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, kuru soğuk ve ayazın da etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

"YAĞSIN ÜLKEMİZE BEREKETLİ OLUR

Kar yağışı sonrası hava sıcaklığının düştüğünü ifade eden vatandaşlardan Fethi Ahmet Bozkurt, "Şehrimizde kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Elazığ'ımıza güzel karlar yağmış. Yağış, bereketli oldu. Vatandaşlarımız buza karşı dikkat etsinler.

Buz var, sıkıntılar oluşabilir. Duvar kenarlarında fazla gezmesinler. Muhakkak yağışların bereketi artacaktır. Yağmurlar yağsın, inşallah ülkemize hayırlı ve bereketli olur." dedi.