Elazığ'da 18 yıllık cinayet davasının şüphelisi tutuklandı 18 yıl önce cinayet davasında beraat eden sanıklardan biri hakkında, dava avukatının itirazı üzerine tekrar tutuklama kararı verildi.

İHA

Elazığ’da 18 yıllık cinayet davası çözüldü.

21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu fakat şahsa uzun süre ulaşılamadı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı.

Cinayet şüphesiyle 9 kişi yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda olaya ilişkin 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi.

Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ın (38) öldürüldüğü ortaya çıktı.

Beraat kararı verildi

Ruhi Canpolat olayına ilişkin dava görülmüş ve 7 Aralık 2022’de karar açıklanmıştı.

Kararda, Ruhi Canpolat’ın eski eşi Azime Ş. ile Cevdet Ş. hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken tutuklu sanıklardan Temur Ş. hakkında ise beraat kararı verdi.

Avukatın itirazıyla tekrar tutuklandı

Avukatın itirazı üzerine karar istinafa taşındı. Yapılan incelemede istinaf mahkemesi, ‘Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması’ nedeni ile beraat eden Temur Ş. hakkında tutuklama kararı verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)