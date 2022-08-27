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    Elazığ'da 2 eşeğin araca bağlanarak sürüklendiği anlar

    Vicdansız bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği ana yolda sürükleyerek götürdü. O anlar ise yoldan geçen başka bir vatandaş tarafından kaydedildi
    • 27.08.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 09:59
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    Elazığ'da 2 eşeğin araca bağlanarak sürüklendiği anlar

    Elazığ-Bingöl Karayolu Karasaz köyü mevkiinde bir eşeklere yapılanlar, görenleri hayrete düşürdü.

    Cani bir sürücü, 23 ADB 896 plakalı traktörünün arkasına bağladığı iki eşeği sürükleyerek ilerledi.

    Hayvanları sürükleyerek dakikalarca yolculuk yapan sürücüyü, arkasından gelen bir başka sürücü görüntüledi.

    Uyarıları dinlemedi

    İHA'nın haberine göre; bazı araç sürücülerinin tepki gösterdiği olayda, eşekleri traktörle bağlayarak sürükleyen vicdansız sürücü, uyarılara kayıtsız kaldı.

    Elazığ'da 2 eşeğin araca bağlanarak sürüklendiği anlar


    Elazığ da 2 eşeğin araca bağlanarak sürüklendiği anlar #1

    Elazığ da 2 eşeğin araca bağlanarak sürüklendiği anlar #2

    Elazığ da 2 eşeğin araca bağlanarak sürüklendiği anlar #3


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