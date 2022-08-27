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Elazığ'da 2 eşeğin araca bağlanarak sürüklendiği anlar

Elazığ'da 2 eşeğin araca bağlanarak sürüklendiği anlar

Vicdansız bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği ana yolda sürükleyerek götürdü. O anlar ise yoldan geçen başka bir vatandaş tarafından kaydedildi