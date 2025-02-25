Elazığ'da 4 iş yerinden 60 bin TL'lik hırsızlık görüntülendi

DHA
Elazığ’ın Gazi Caddesi’nde, iki erkek şüpheli müşteri gibi girdikleri dört farklı iş yerinden iki gün içinde toplam 60 bin lira değerinde cep telefonu ve aksesuar çaldı.
GÜVENLİK KAMERALARI YAKALADI
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin çalışanları oyalarken diğerinin raflardaki ürünleri çaldığı anlar net bir şekilde görüldü.
HIRSIZLAR ARANIYOR
Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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