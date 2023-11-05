İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden birisi de Elazığ oldu.
Elazığ’da 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Elazığ’da depremde ağır hasar alan 5 katlı bir binanın yıkımı ise "korna sesi" ile gerçekleştirildi.
Merkez Sanayi Mahallesi’nde ağır hasarlı 5 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı.
Yıkımda iş makinelerinin yanı sıra ses dalgaları da kullanıldı
Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.
Binanın belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi.
İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı.
O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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