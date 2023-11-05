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Elazığ’da 5 katlı binanın yıkımı korna sesi ile gerçekleştirildi

Elazığ’da 5 katlı binanın yıkımı korna sesi ile gerçekleştirildi Elazığ’da depremde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı, bu kez ses dalgalarından yararlanarak yapıldı.