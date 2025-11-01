Elazığ’da 5 katlı bir binada yangın paniği

- Elazığ'da 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
- Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve dumandan etkilenen bir kişi tedaviye alındı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ’da korkutan yangın...
Elazığ'ın Nailbey Mahallesi Bahçeli Sokak’a meydana gelen olayda, 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1 kişi ise tedavi altına alındı.
Ekipler, yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.