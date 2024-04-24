Elazığ'da 6 gündür haber alınamayan adam uyurken bulundu Elazığ’da komşularının haber alamadığı Cevdet Çiftçi, ekipleri harekete geçirdi. Gelen ihbarda 6 gündür kendisine ulaşılmadığı bilgisi üzerine adrese gelen ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı vatandaş, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla eve girmesinin ardından uyurken bulundu.

İHA

Elazığ'da, merkez Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı üzerinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Sokak üzerinde bulunan 7 katlı Çelikler Apartmanı'nın 4. katındaki evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Çiftçi’den haber alamayan bir komşusu, 6 gündür ulaşamadıkları bilgisini 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

80 yaşındaki adamdan 6 gün boyunca haber alınamadı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiftçi’nin komşuları olay yerine gelen ekiplere, yaşlı adama ulaşamadıklarını söyledi.

Daha sonra ekipler, dakikalarca Çiftçi’nin evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı.

Çiftçi kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki evinin balkonundan içeri girdi.

Ekipler uyurken buldu

Eve giren ekipler, Çiftçi’yi uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan Çiftçi, uyuyakaldığını söyledi.

Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Çiftçi’nin, iyi olduğunu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)