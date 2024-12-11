Elazığ'da 9 yaşındaki çocuk kuduzdan öldü

İHA

Şanlıurfa’da kuduza yakalanan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz'dan acı haber...

Uzun süredir tedavi altında olan küçük çocuk, akşam saatlerinde fenalaştı.

Bunun üzerine hasta, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Muaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz çocuğun cenazesi, ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.