DHA

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde öğlen saatlerinde İmam Rabbani Camii'ne namaz kılmak için gelen kişi, ceketini askıya astı.

Ardından abdest almaya gelen kişinin yanına bir şüpheli geldi.

CEKETİNİ ASAR GİBİ YAPARAK ÇALDI

Şüpheli, ceketini çıkararak askıya asar gibi yaptı.

Ardından diğer ceketteki 29 bin lirayı alıp, kendi ceketinin cebine koydu.

PARASINI BULAMAYINCA POLİSE BAŞVURDU

Ceketini giydiğinde paranın olmadığını gören vatandaş, polise giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilan Kılıç
Editor