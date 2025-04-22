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Elazığ'da abdest alan kişinin astığı ceketinin cebinden 29 bin TL'sini çaldı

Elazığ'da abdest alan kişinin astığı ceketinin cebinden 29 bin TL'sini çaldı Kovancılar ilçesinde, kimliği belirsiz şüpheli, camide abdest alan kişinin askıya astığı ceketten, 29 bin lirasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.