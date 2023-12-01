İHA
Elazığ Çaydaçıra Kavşağı üzerinde, iki aile birbirine girdi...
Boşanma aşamasında olan çiftlerin aileleri akaryakıt istasyonunda karşılaşınca, işleri karıştı.
Yaşanan tartışmada aileler, dakikalar geçmeden kavgaya tutuştu.
3 kişi yaralandı
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için büyük çaba sarf etti. Taraflar ayrılmayınca polis havaya ateş etti.
Olayda, 3 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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