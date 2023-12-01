İHA

Elazığ Çaydaçıra Kavşağı üzerinde, iki aile birbirine girdi...

Boşanma aşamasında olan çiftlerin aileleri akaryakıt istasyonunda karşılaşınca, işleri karıştı.

Yaşanan tartışmada aileler, dakikalar geçmeden kavgaya tutuştu.

3 kişi yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için büyük çaba sarf etti. Taraflar ayrılmayınca polis havaya ateş etti.

Olayda, 3 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)