Elazığ'da aileler birbirine girdi! Konu 'boşanma' Bir akaryakıt istasyonunda karşılaşan boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi. 3 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı olayda polis, tarafları güçlükle ayırdı.

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İHA

Elazığ Çaydaçıra Kavşağı üzerinde, iki aile birbirine girdi...

Boşanma aşamasında olan çiftlerin aileleri akaryakıt istasyonunda karşılaşınca, işleri karıştı.

Yaşanan tartışmada aileler, dakikalar geçmeden kavgaya tutuştu.

3 kişi yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için büyük çaba sarf etti. Taraflar ayrılmayınca polis havaya ateş etti.

Olayda, 3 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)