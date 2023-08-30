Elazığ'da 'Anucurlar' suç örgütüne operasyon düzenlendi İstanbul'da şehit edilen Hakan Telli'nin kanını yerde bırakmayan polis ekiplerinin, Elazığ'da Anucurlar suç örtüne yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İHA

Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonlara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'un Kağıthane ilçesinde ekipler harekete geçti.

Buradaki adrese yapılan baskında, şüpheliler polis ekiplerine uzun namlularla ateş açtı.

Saldırıda ise polis memuru Hakan Telli şehit olurken, polis memur Ahmet Yasin Çevik ise yaralandı.

37 şüpheli tutuklandı

Ardından “Anucurlar” suç örgütüne yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

İstanbul’da belirlenen 97 adrese gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 37’si ise tutuklanmıştı.

1 gözaltı daha

Elazığ’da da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Anucurlar Suç Örgütü ve örgüt yöneticileri ile birlikte hareket ettiği ayrıca örgüte mensup olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli Ö.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul’a sevk edildiği bildirildi.