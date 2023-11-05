Elazığ'da asansörle birlikte yere çakılan çocuk yaralandı
İHA

Elazığ'da korku dolu anlar yaşandı.

Olay, Kırklar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan 10 katlı bir binada meydana geldi.

Asansörle birlikte çakıldı

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.K.’nin içerisinde olduğu asansör, 3. kattan zemine çakıldı.

Çocuk tedavi altına alındı

Düşmenin etkisiyle çocuk yaralanırken, bağırış seslerini duyan bina sakinleri, çocuğu güvenli bölgeye alarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

E.K., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)