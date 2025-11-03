Abone ol: Google News

Elazığ’da beton mikseri Hazar Gölü’ne uçtu: Şoför yaralı kurtarıldı

Sivrice ilçesinde beton mikseri, Hazar Gölü’ne uçtu. Araçta sıkışan şoför E.A., ekiplerin müdahalesiyle çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 17:37
Elazığ'da beton mikseri Hazar Gölü'ne uçtu: Şoför yaralı kurtarıldı
  • Elazığ Sivrice'de bir beton mikseri Hazar Gölü'ne uçtu.
  • Araçta sıkışan şoför E.A., ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Yaralının durumu iyi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu akşam saatlerinde Elazığ’ın Sivrice ilçesi Plajköy mevkiinde, E.A.’nın kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen beton mikseri, Hazar Gölü’ne uçtu. Kazada araçta sıkışan şoför, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan E.A., sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

