Elazığ’da beton mikseri Hazar Gölü’ne uçtu: Şoför yaralı kurtarıldı

Bu akşam saatlerinde Elazığ’ın Sivrice ilçesi Plajköy mevkiinde, E.A.’nın kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen beton mikseri, Hazar Gölü’ne uçtu. Kazada araçta sıkışan şoför, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan E.A., sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.