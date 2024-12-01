Elazığ'da bir evde yangın çıktı

İHA
Elazığ’da merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Koçak Sokak’ta meydana gelen olayda, 3 katlı binanın son katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Paniğin yaşandığı anlarda, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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