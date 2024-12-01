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Elazığ'da bir evde yangın çıktı

Elazığ'da bir evde yangın çıktı Bir evde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.