Elazığ'da borç meselesi nedeniyle kardeşini vuran şahıs teslim oldu

İHA
Elazığ merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde borç meselesi yüzünden O.Y. (35) ile kardeşi V.Y. (34) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Y., belinden çıkardığı tabanca ile kardeşine ateş etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Teslim oldu
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kardeşini vuran şahıs ise jandarmaya teslim oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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