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Elazığ'da borç meselesi nedeniyle kardeşini vuran şahıs teslim oldu

Elazığ'da borç meselesi nedeniyle kardeşini vuran şahıs teslim oldu Elazığ'da borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada kardeşini silahla vurarak yaralayan bir kişi jandarmaya teslim oldu.