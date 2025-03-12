Elazığ'da camide kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti
DHA

Elazığ'da İzzetpaşa Mahallesi'ndeki İzzetpaşa Camisi'nde ikindi namazını kılan Nazir Kaymaz, fenalaşarak yere yığıldı.

Camidekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin kontrolünde, Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaymaz'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde otopsi yapılan Nazir Kaymaz'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Furkan Can
Editor