Elazığ'da camide kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti

DHA
Elazığ'da İzzetpaşa Mahallesi'ndeki İzzetpaşa Camisi'nde ikindi namazını kılan Nazir Kaymaz, fenalaşarak yere yığıldı.
Camidekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin kontrolünde, Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaymaz'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde otopsi yapılan Nazir Kaymaz'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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