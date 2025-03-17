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İHA

Elazığ-Bingöl karayolunun 35'inci kilometresinde, ilginç bir kaza meydana geldi.

35 Z 0050 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, 63 HV 701 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANINDA CANLI YAYINDAYDI

Otomobilde yolcu konumunda bulunan şahsın, kaza sırasında arkadaşı ile karşılık sosyal medyada canlı yayın yaptığı ve o sırada kazanın yaşandığı görüldü.

Kaza ile birlikte telefonun araçtan fırladığı, canlı yayının devam ettiği ve arkadaşının ise "Kaza mı oldu?" diye üst üste sorduğu görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.