Elazığ'da ceza yiyen sürücü el frenini çekmeyi unuttu: Araç geriye gitti
İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Drone destekli denetimlerde, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı.

CEZA YİYİNCE EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

Denetimler sırasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir sürücü, ekipler tarafından durduruldu.

Araçtan inmesi istenen sürücü, cezanın şoku ile el frenini çekmeyi unuttu.

SON ANDA DURDURDU

Araç geriye doğru hareket ederken ekiplerin uyarısı ile sürücü, araca binerek el frenini çekip otomobili durdurdu.

Denetimlerin gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)