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Elazığ'da ceza yiyen sürücü el frenini çekmeyi unuttu: Araç geriye gitti

Elazığ'da ceza yiyen sürücü el frenini çekmeyi unuttu: Araç geriye gitti Trafik denetimi sırasında kemeri takmadığı için ceza yiyen sürücü, araçtan inerken el frenini çekmeyi unutunca araba geriye hareket etti. Ekiplerin uyarısıyla durumu fark eden sürücü, aracını son anda durdurdu.