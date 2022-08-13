Elazığ’da çocukların midesinden çıkan yabancı cisimler şaşırttı

Son 1 yılda çocukların yemek ve nefes borusu ile midesinden çıkartılan madeni para, pil, iğne ve yüzük gibi yabancı cisimler görenleri hayretler içinde bıraktı.

Elazığ’daki Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi’ne son bir yılda çok sayıda yabancı cisim yutma şikayeti ile başvuru yapıldı.

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, 6 ay ile 18 yaş arasındaki çocuk ve gençlere müdahale ederek, cisimleri nefes ve yemek borusu ile mideden gerçekleştirdiği operasyonlarla çıkardı.

Haftada 2 ile 3 arasında vaka gördüklerini söyleyen Doğan, çocuklardan başta madeni para olmak üzere pil, toplu ve çengelli iğne, vida, saat pili, düğme, tel toka, yüzük, küçük oyuncaklar ve çok sayıda küçük metal çıkarttıklarını söyledi.

“Son 1 yıl içinde 100'e yakın yabancı cisim vakası geldi”

Doğan, “Özellikle hastanemizin bölge hastanesi olması çevre illerden bu işlemi yapabilecek tek merkez olması nedeniyle bütün vakalar bizlere gelmektedir. Son bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 50 ile 100 arasında yabancı cisim vakası bizlere geldi. Hastaların yaş gurubuna göre yuttukları cisimler değişkenlik gösterebiliyor. Küçük yaşlarda genellikle yuttukları cisimler pil, yüzük veya etrafında buldukları madeni paralar oluyor. Yaş grubu büyük olanlarda ise genellikle iğne çeşitleri ve dalgınlıkla paralar olabiliyor. Dolayısıyla vakalar yaş grubuna göre değişkenlik gösterebilir.

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“Boğazlarında kaldığını görüyoruz”

Çocuklarda ağızlarına götürebildikleri her şeyi rahatlıkla yutabileceklerini söyleyebiliriz. Gelen vakalar zaten çoğunlukla yuttukları şeylerin boğazlarında kaldığını görüyoruz. Zaten eğer ki yemek borusunu geçmişse ikinci takılı kaldığı kısım mide de bulunmaktadır. Mide de eğer açlık süresi uygunsa hem yemek borusunda hem de midede bulunan yabancı cisimler tarafımızdan çıkartılmaktadır. Çok çok nadir olmakla beraber özellikle iğne yutan çocuklarda bazen yabancı cisimler sindirim sisteminden çıkıp karaciğere saplanabiliyor. Bunları da cerrahi yöntemlerle daha sonraki dönemde çıkarma eylemine gidiyoruz.” dedi.

Ailelere uyarı

Ailelere uyarılarda bulunan Doğan, “Ailelere söylemek istediğim çocuğun yutabileceği veya ağzına götürebileceği bütün yabancı cisimleri ortamlardan uzaklaştırmak gerekir. Çünkü çocuklar henüz bilinç seviyeleri tam gelişmediğinden dolayı ellerine aldığı bütün cisimleri ağzına götürüyorlar. Bundan dolayı da ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor.” diye konuştu.