Elazığ’da çocukların, pikap arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada Elazığ İstasyon Caddesi'nde kimliği belirsiz 2 çocuğun, seyir halinde bulunan pikabın arkasına asılarak gittiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Çocukların seyir halindeki araçlara asılarak gitme alışkanlığı çeşitli kazalara neden oluyor.

Elazığ’da böyle bir olayda çocuklar pikap arkasına asılarak hayatlarını hiçe saydı.

Tehlikeli yolculuk yapan çocukların kimlikleri öğrenilemedi.

Elazığ'da merkeze bağlı İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olayda 2 çocuk, seyir halinde devam eden pikabın arka kısmına asılarak gitmeye başladı.

Çocuklardan biri bir süre sonra pikabın arkasından atladı.

Diğer çocuk ise bir süre daha seyir halindeki pikaba asılarak tehlikeli oyunu sürdürdü.

Çocukların o anları kamerada

2 çocuğun, seyir halinde bulunan pikabın arkasına asılarak gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)