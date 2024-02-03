Elazığ'da dilencinin saatlik kazancını görenler şaştı kaldı Elazığ’da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin sadece cuma namazı süresince 873 lira toplaması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

İHA

Vatandaşların duygularını sömüren dilencilerin sonu gelmiyor.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Özellikle cami önlerini tercih ediyorlar

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

Ekipler tarafından toplanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek arama yapıldı.

Üzerinden 873 lira çıktı

Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden çoğu bozuk para olmak üzere tam 873 lira çıktı.

Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu.

Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yaptı.

Dilencinin 873 lirayı bir saatte topladığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)