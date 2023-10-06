Elazığ'da doktor sevgilisi tarafından dövülüp bıçaklanan kadın şikayetçi olmadı Elazığ’da kız arkadaşını 2 saat boyunca darbedip 5 yerinden bıçaklayan doktora 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Daha önce hastane odasında verdiği röportaj ile gündeme gelen Dilan Tali, şikayetinden vazgeçtiğini beyan ederken, cumhuriyet savcısı mahkeme tarafından verilen karara itiraz etti.

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İHA

Elazığ'da 24 Temmuz 2022 tarihinde, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bir hastanede doktor olan Sinan B. ve sevgilisi Dilan Tali (26) akşam yemeğinde bir araya geldi.

Tali, yemekten sonra cüzdan ve kimliğini almak için Sinan B.'nin evine geçti. Tali, burada adeta dehşeti yaşadı. Yemekte çıkan kıskançlık tartışması evde şiddete dönüştü.

Sinan B., Tali'ye yumruk attı ve bıçağı sırtına sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören ve 5 yerinden bıçaklanan Tali, bir fırsatını bularak evden çıktı ve komşulara sığındı.

Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doktor sevgilisi dehşeti yaşattı

Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan B., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Sinan B., Dilan Tali ve avukatları katıldı. Mahkemede ilk olarak savcı mütalaa verdi.

Savcı mütalaasında, ''Müşteki ile Sinan B.’nin arkadaş oldukları, olay günü müştekinin konuşmak amacıyla sanık Sinan’ın ikametine gittiği konuşma esnasında sanık Sinan’ın mutfak bölümünden aldığı bıçakla müştekinin vücudunun birçok yerinden bıçakladığı, müştekinin de sanığı darbettiği, dosya arasında mevcut Sinan B.’ye ait raporda yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu belirtildiği, müşteki Dilan Tali’nin kati raporunda yaralanmasını kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu, işlev kaydı olmadığı, tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde müşteki sanık Sinan B.'nin, mağdur Dilan Tali’ye yönelik eylemi ile üzerine atılı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 81/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı eylemin 5237 sayılı TCK’nın 35. maddesinde düzenlenen teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla, TCK 35/1-2 maddesi uyarınca cezasında indirim yapılmasına, kasten işlemiş olduğu suç nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi hükümlerinin uygulanmasına mütalaa olunur.” dedi.

Ardından Dilan Tali ve Sinan B.’ye mütalaaya karşı diyecekleri soruldu.

Kendini bıçaklayan doktor sevgilisinden şikayetçi olmadı

Dilan Tali, ''Mütalaada aleyhe hususları kabul etmiyorum, şikayetçi değilim. Sanık Sinan bir kimseyi öldürebilecek bir kişi değildir. Olay günü ben Sinan’ın bulunduğu eve gittiğimde aramızda tartışma çıktı ve bu tartışmada ben sanık Sinan’a hakaret ettiğimi hatırlamıyorum ancak hakaret etmiş olabilirim. Sanık Sinan’ın beni öldürme kastı ile hareket etiğini düşünmüyorum. Sanıktan şikayetçi değilim.'' diye konuştu.

Sinan B. ise savunmasında ''Mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben öldürme kastı ile hareket etmedim. Hakkımda verilecek kararda mesleğimin göz önüne alınmasını talep ediyorum. Suçsuzum beraatimi istiyorum.” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, ardından Sinan B.’nin 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Savcı karara itiraz etti

İstinaf nedenini açıklayan cumhuriyet savcısı, “Müşteki ile sanık Sinan B.’nin arkadaş oldukları, olay günü müştekinin konuşmak amacıyla sanık Sinan’ın ikametine gittiği, konuşma esnasında sanık Sinan’ın mutfak bölümünden aldığı bıçakla müştekinin vücudunun birçok yerinden bıçakladığı, müştekinin de sanığı darbettiği, müşteki Dilan Tali’nin kati raporundan yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu belirtildiği, suçta kullanılan bıçağın kesici kısmının 14 santim olarak tespit edilmesine bağlı olarak öldürücü niteliğe haiz olduğu, müştekinin vücudundaki sırt bölgesine aldığı yaralanmanın hayati bakımdan önem arz ettiği, ayrıca bacak ve kol bölgesine de bıçak ile vurduğu, sanık ile müşteki arasında geçen tartışma esnasında müştekinin sanığın elinden ancak kaçarak kurtulduğu ve karşı komşusuna sığındığı, sanığın eylemine bu şekilde devam edemediği, sanığın üzerine atılı eylemin kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında kalması gerekirken kasten yaralama suçundan hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olmakla, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması arz olunur.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)