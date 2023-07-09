Elazığ'da düğün konvoyu sürücüleri çileden çıkardı! Yolun ortasında halay çektiler Akşam saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, durdukları alt geçidi trafiğe kapattı. Ardından halaylar eşliğinde eğlenirken diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmediler.

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DHA

Asker ve düğün konvoyları sürücüleri çileden çıkarmaya devam ediyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde asker konvoyları yasaklanırken, düğün konvoylarının önüne ise henüz geçilemedi.

Yasaklara rağmen konvoylardan tepki çeken görüntüler gelmeye de devam ediyor.

Bu kez görüntüler Elazığ'dan.

Alt geçidi kapatıp halay çektiler

Dün akşam saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, İstasyon Caddesi’ndeki alt geçitte durarak, yolu trafiğe kapattı.

Konvoydakilerin bazıları araçlardan inerek, müzik eşliğinde halay çekti.

Sürücülerin uyarılarına aldırış etmediler

Trafiğin kapanmasıyla oluşan kuyruktaki sürücüler hem korna çalarak hem sözlü olarak duruma tepki gösterdi.

Bazı sürücüler araçlarından inip konvoydakilerin yanına giderek, yolu açmalarını istedi. Buna rağmen yol açılmayınca gerginlik yaşandı.

O anlar kameralara yansıdı

Konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binip, yollarına devam etti.

Trafik normale dönerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.