Elazığ’da düğün yolunda kaza: 3 ölü, 12 yaralı

Düğüne gidenleri taşıyan minibüsün, park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Elazığ-Bingöl Karayolu’nun 25. kilometresinde bir dinlenme tesisinin yakınında, Kahramanmaraş’tan Kars’a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

FECİ KAZA CAN ALDI

Yol kenarında park halinde bulunan D.A. isimli şahsa ait kamyona çarpan araçta 3 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ’da düğün yolunda kaza ViDEO

























































