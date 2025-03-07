Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen gazeteci unutulmadı

İHA

Elazığ Abdullahpaşa Mahallesi'nde 15 Kasım 2024'de meydana gelen olayda, Kanal Fırat Televizyonu muhabiri Semra Demirelli, erkek arkadaşı Vahap Çetin tarafından evinde silahla vurulmuştu.

Erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonrası Demirelli, ağır yaralanmıştı.

Demirelli, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

48 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gazeteci Semra Demirelli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KABRİNE KARANFİL BIRAKILDI

Elazığ'da merkeze bağlı Sugözü Mahallesi muhtarı Seda Gündoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mahallede yaşayan kadınlarla birlikte gazeteci Semra Demirelli'nin kabrine gitti.

Dualar eden kadınlar daha sonra Semra Demirelli'nin kabrine karanfil bıraktı.

"SEVGİ VE HAYAT DOLU BİR İNSANDI"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ocak ayında hayatını kaybeden Semra Demirelli'yi anmak için burada olduklarını belirten Seda Gündoğan, şöyle konuştu:

Semra kocaman bir yüreği olan, sevgi ve hayat dolu bir insandı. Semra'nın hayalleri ve umutları vardı fakat maalesef kadına yönelik şiddetin kurbanı oldu. Erkek arkadaşı tarafından daha 25 yaşında hayatının baharında maalesef katledildi. Bizler burada bir kadını kaybetmenin üzüntüsüyle değil, kadının yaşamına saygı duyulması, kadın haklarının olması ve kadına şiddetin olmaması için buradayız. Kadınlar güven içerisinde yaşamayı hak ediyor.

"BİZLER KADINLARIN YALNIZCA 8 MART'TA DEĞİL HER GÜN GÜVENDE OLMASINI İSTİYORUZ"